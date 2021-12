Sabato 11 Dicembre 2021, 05:02

AMBIENTE

Al parco Sant'Angelo è realtà la nuova oasi di biodiversità. È stata realizzata nell'ambito del progetto di rilancio delle aree verdi Oasi Urbane, promosso dalla Coop che ha scelto anche il polmone verde a ridosso dell'acropoli per portare nuovi alberi e arbusti. Ieri la presentazione con rappresentanti di Coop Centro Italia (c'era Lorenzo Pelosi, vice presidente vicario), di Ancc-Coop (rappresentata da Carmela Favarulo), Comune (presente l'assessore all'Ambiente Otello Numerini) e associazioni e realtà che hanno collaborato al progetto. In particolare PlanBee (c'era il Ceo Armando Mattei) e associazione Ya Basta, gestore del parco. Dal 2020 sono stati messi a dimora un frutteto di piante storiche autoctone, arbusti tipici del sottobosco regionale e erbe aromatiche in diversi punti del parco con tanti di cartellonistica illustrativa, con l'obiettivo di ricostituire dei micro-habitat in armonia con il contesto preesistente. «Grazie a questa nuova oasi urbana ha detto Numerini - il parco Sant'Angelo sarà ancora più accogliente e ciò favorirà una maggiore socializzazione tra le persone della zona e del nostro comune. Speriamo di avere presto altre iniziative simili nel territorio di Perugia».