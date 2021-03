12 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







AMBIENTE

Tocca anche Perugia il progetto nazionale weTree, nato per iniziativa di Ilaria Borletti Buitoni, vice presidente del Fai, di Ilaria Capua, scienziata che dirige il centro di eccellenza One health dell'Università della Florida e di Maria Lodovica Gullino (docente di patologie vegetali che dirige il Centro di Competenza Agroinnova dell'Università di Torino).

Il progetto si propone di promuovere «attraverso l'impegno femminile una nuova cultura e una rinnovata sensibilità verso l'ambiente, il verde e il contesto nel quale vivono i cittadini tanto fondamentale per la loro salute».

Come? Donando ad ogni città coinvolta un progetto verde e sostenendo una serie di iniziative che premino l'impegno femminile e quello per l'ambiente.

Nasce su queste basi il progetto weTreePerugia Gli alberi custodi, che comprende il recupero di tutta l'area verde davanti al tempio di Sant'Angelo, con la piantumazione di cinque cipressi d'alto fusto e la loro manutenzione per 5 anni. Sarà dedicato a Vincenza Losito Baldasserini, che ha dimostrato uno straordinario impegno civile per la sua comunità e per questo fu iscritta nell'albo d'oro della città.

Ha accolto con favore l'iniziativa il Comune. «Fin dall'inizio abbiamo colto il valore e l'importanza di questa iniziativa, tesa alla creazione di bellezza e alla valorizzazione dell'ambiente, sfida del nostro presente e del futuro, verso cui dovrebbe essere indirizzato ogni impegno sociale e civico e a Perugia stiamo adottando tutte le misure necessarie per adempiere al meglio alla proposta weTree», ha sottolineato il sindaco Andrea Romizi.

Il cuore del progetto è racchiuso, spiegano i promotori dell'iniziativa, nel suo patto.

Otto «azioni concrete per sostenere una rinnovata sostenibilità e la rinascita delle nostre società: prendersi cura delle piante non significa soltanto tutelare l'ambiente ma anche prevenire le malattie dell'uomo, ridurre la povertà e dare impulso allo sviluppo economico». Nell'ambito del progetto, fra le varie iniziative, sarà anche fatto un appello a tutte le organizzazioni femminili della città perché regalino un albero all'associazione Vivi il Borgo.

Hanno già risposto positivamente i club Soroptimist, Garden Club ed Inner Wheel di Perugia. Anche la Fondazione Archeologia Arborea donerà un esemplare raro di pianta da frutto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA