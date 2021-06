Martedì 29 Giugno 2021, 05:01

IL PROCESSO

Concorsopoli, a oltre due anni dagli arresti che hanno terremotato sanità e politica in Umbria e a un anno esatto dalla chiusura delle indagini, il processo a 33 persone, tra manager e politici per tutti quei concorsi in sanità considerati con l'aiutino, è ancora ben lontano dall'entrare nel vivo. Per un'inchiesta su quelle prove pilotate da una «rete di sistema» per cui i pubblici ministeri Paolo Abbritti e Mario Formisano sostengono, per alcuni, l'accusa di associazione per delinquere. Certo, nel frattempo ci sono state le prime condanne (e un'assoluzione) tra riti alternativi e giudizi immediati, ma il fascicolo madre rischia di dover ripartire daccapo.

Perché ieri nel corso dell'udienza dedicata ancora alle questioni preliminari, è stata sollevata dall'avvocato Francesco Crisi (legale dell'ex direttore amministrativo del Santa Maria della misericordia Maurizio Valorosi) una questione di incompatibilità relativa alla presidente del collegio, Carla Maria Giangamboni, che ha fatto parte del tribunale del riesame quando si trattò di decidere di alcune intercettazioni. Un particolare abilmente individuato dalla difesa che potrebbe far decidere alla presidente del tribunale Mariella Roberti, a cui ieri sono stati subito rimessi gli atti, di modificare la composizione del collegio. Non tutto (resterebbero a latere Matteo Cavedoni e Serena Ciliberto) ma solo la presidenza, che potrebbe toccare a Giuseppe Narducci o a Marco Verola.

Se la presidente Roberti dovesse decidere in tal senso, dal 7 settembre data della prossima udienza si ripartirebbe addirittura con la costituzione delle parti civili, comprese quelle (come l'Unione dei consumatori) per cui ieri è stata stabilita la revoca dell'ammissibilità dallo stesso collegio che l'aveva accolta prima della riunificazione dei procedimenti tra il filone principale e il giudizio che vede imputato l'ex sottosegretario agli Interni Gianpiero Bocci. Che così, come ampiamente previsto dal suo difensore David Brunelli, vede sempre più da lontano un processo dalla durata ragionevole.

Egle Priolo