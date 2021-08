Mercoledì 4 Agosto 2021, 05:01

SANITÀ

TODI «La presidente Donatella Tesei rassicura Spoleto, ma dimentica Pantalla il tutto con la complicità dei sindaci della destra locale». Questo l'amaro commento del Pd tuderte dopo la visita della Tesei, all'ospedale spoletino. «Nell'occasione spiega il segretario Pd Umberto Magni la presidente ha dato ampie rassicurazioni sulla ripresa delle attività del nosocomio spoletino, che vede sempre più integrato col presidio ospedaliero di Foligno nell'ottica di un terzo polo sanitario regionale». Ma non solo, commentano quelli del Pd tuderte, perché è stato sottolineato anche come, per superare le enormi criticità dovute alla fine della conversione della struttura ad uso Covid, grazie ai concorsi banditi dalla Usl 2 l'ospedale di Spoleto potrà contare, su un adeguato rafforzamento delle risorse umane e professionali. I concorsi, infatti, vanno dall'anestesia alla radioterapia, dal punto nascita alla nefrologia, passando per la medicina interna e la chirurgia. «Tutto il contrario di quanto sta succedendo a Pantalla, un presidio ospedaliero mai stato nelle grazie di un'amministrazione regionale».

Lu.Fog.