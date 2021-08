Mercoledì 11 Agosto 2021, 05:01

SANITÀ

TODI In città si comincia a rivedere la luce in fondo al tunnel in cui era stato confinato l'ospedale della Media Valle del Tevere, destinato dalla sanità regionale a divenire ospedale Covid, depotenziato nelle attrezzature scientifiche trasferite altrove e spogliato di tutti i reparti. Sembrerebbe accorgersene anche l'amministrazione comunale che scrive, quasi sorpresa come se non avesse assistito inerme ai vari passaggi ammettendo: «Non è una notizia alla quale eravamo abituati, quella che abbiamo appreso in queste ore. Dopo anni e anni di progressivo depauperamento della struttura dell'Ospedale della Media Valle del Tevere, a Pantalla, finalmente sembra sia davvero arrivato il momento in cui si respira aria di rinascita». E come se la Regione facesse un regalo alla città il Comune aggiunge: «In un contesto di razionalizzazioni e di recupero di risorse, un deciso potenziamento del personale appare come una cosa della quale potersi davvero rallegrare, ed è in questo senso, che abbiamo appreso con grande soddisfazione, nel corso dei quotidiani colloqui con la direzione della Asl, che dal 23 agosto saranno operative nel nostro ospedale due ulteriori unità di dirigenti chirurghi». «Le ulteriori professionalità andranno a rafforzare la struttura della Chirurgia spiegano - potenziando un servizio che, a questo punto, ha tutte le caratteristiche per rappresentare una delle eccellenze della sanità in Umbria, non soltanto in termini di mezzi e strutture, come le sale operatorie, ma anche come personale dedicato. Continua, quindi, come era stato garantito dai vertici regionali e della Asl, il positivo percorso non soltanto verso un ritorno alla normalità dei servizi pre Covid, ma nella direzione di un deciso potenziamento del nostro nosocomio».

Luigi Foglietti