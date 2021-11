Lunedì 1 Novembre 2021, 05:01

SANITÀ

TODI Da alcune settimane la Cgil della Media Valle del Tevere ha dato il via ad una serie di incontri per verificare lo stato della sanità pubblica territoriale, ospedale di Pantalla incluso, in vista del prossimo Piano Sanitario Regionale. Gli appuntamenti hanno evidenziato un diverso approccio all'importante problema e un diverso comportamento dei primi cittadini interessati. Il sindaco di Marsciano Francesca Mele presente ai dibattitti, mentre assente è stato quello di Todi Antonino Ruggiano, probabilmente impegnato in altre faccende.

«Lo scopo degli incontri promossi dalla Cgil spiegano quelli del Pd tuderte - è quello di sviluppare un confronto tra sindacato, cittadini, comitati sorti in difesa dell'Ospedale di Pantalla, sindaci e forze politiche di maggioranza e di opposizione per costruire dal basso le proposte della Cgil in merito al nuovo Piano Sanitario Regionale». Infatti, all'incontro dedicato a Marsciano e San Venanzo è stata garantita la presenza di entrambi i rispettivi sindaci, per l'incontro di venerdì scorso dedicato a Todi e Massa Martana, ha partecipato solo il sindaco massetano Francesco Federici. «Evidentemente, per Ruggiano, argomento scomodo da trattare quello sul destino dell'Ospedale di Pantalla e della sanità del territorio, commentano quelli del Pd tuderte mentre la sindaca leghista di Marsciano Mele non teme il confronto e cerca di portare il suo contributo». Poi aggiungono: «Ruggiano, infatti, nonostante sia stato inviato ufficialmente via pec, non solo non si è presentato, ma ha ritenuto di non dover nemmeno usare la cortesia di rispondere motivando l'assenza».

Lu. Fo.