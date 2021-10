Giovedì 28 Ottobre 2021, 05:02

Fa ricorso per non aver potuto concorrere alla nomina da direttore amministrativo del Santa Maria della misericordia, il Tar passa la palla al giudice ordinario ma impone al ricorrente di pagare oltre mille euro di spese. Si conclude, al momento, così la battaglia legale di Antonio Giovannini che ha provato a terremotare piazzale Menghini, portando davanti al tribunale amministrativo regionale la Regione Umbria contro la nomina di Cristina Clementi, attuale direttore amministrativo dell'Azienda ospedaliera di Perugia. Che al momento quindi resta ben salda alla sua scrivania al quarto piano del Creo, dove siede da aprile.

Ma intanto Giovannini aveva proposto ricorso «per l'annullamento, previa sospensione cautelare, della delibera della Giunta regionale n. 155 del 10.03.2021, di esclusione dall'elenco regionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore amministrativo delle ASL locali, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario regionale» nella parte in cui era stato giudicato non idoneo.

Il Tar, in una sentenza pubblicata ieri, ha riassunto i termini della questione, sottolineando come la Regione (assistita dagli avvocati Anna Rita Gobbo e Catia Bertinelli) abbia eccepito «l'inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo».

E richiamando la giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, i giudici amministrativi hanno dichiarato inammissibile il ricorso di Giovannini, sostenendo come non possa «che rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario».

Da qui, la compensazione parziale delle spese di lite, ponendo però la parte residua calcolata in mille euro oltre agli oneri e agli accessori di legge, a carico del ricorrente.

