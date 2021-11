Mercoledì 24 Novembre 2021, 05:01

SANITÀ

MAGIONE Allerta liste di attesa e spazi ridotti al consultorio del centro salute cittadino. «È un servizio di eccellenza di cui essere orgogliosi che dobbiamo tutelare e incrementare - dice l'assessore alle politiche sociali, Eleonora Maghini - che accompagna la futura madre dall'inizio della gravidanza fino alla nascita. La segue poi nell'allattamento e svezzamento del bambino. Ma ci sono criticità che vanno risolte. Un consultorio a cui usufruiscono non solo donne residenti nei comuni del Trasimeno. Infatti, durante la mia frequentazione come partoriente ne ho incontrate provenienti anche da altri territori. Future madri che, come me, hanno trovato qui strumenti di ultima generazione e ostetriche di grande professionalità».

Secondo la Magnini, vista l'importanza del servizio, «che ricordo è completamente gratuito, è indispensabile che venga aumentato il personale. Si riscontra purtroppo una grossa carenza nella figura del ginecologo, a oggi limitata a sole 20 ore per tutto il Trasimeno. Carenza che porta a liste di attese lunghissime per le visite. Così come è necessario l'ampliamento degli spazi a disposizione per il quale diventa fondamentale il previsto spostamento di alcuni servizi nell'ultimo piano dell'edificio messo a disposizione dall'amministrazione di Magione in comodato d'uso gratuito».

S. Can.