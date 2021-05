13 Maggio 2021

SANITÀ

ASSISI Valorizzare e potenziare l'ospedale. È quanto prevede la mozione approvata all'unanimità dal consiglio regionale. L'atto di indirizzo impegna la Giunta a definire all'interno del Piano sanitario regionale un progetto di valorizzazione e potenziamento dell'ospedale di Assisi, in considerazione del ruolo strategico che riveste e della rilevanza nazionale ed internazionale del luogo in cui è ubicato, in termini sia di presenze turistiche, sia del numero ragguardevole di utenti a cui deve prestare il servizio sanitario nel comprensorio Assisano. «Un piano di valorizzazione - spiega Stefano Pastorelli (Lega), firmatario della mozione insieme a Paola Fioroni - è necessario perché è l'ospedale di una città che fa registrare 6 milioni di presenze turistiche annue, oltre ai 70mila residenti nel comprensorio di riferimento. Nell'ultimo decennio il nosocomio assisano è stato oggetto di un progressivo depauperamento a seguito delle scelte politiche della Giunta regionale allora in carica, che hanno determinato la chiusura di servizi fondamentali come quelli erogati dal punto nascita e dalla chirurgia generale. Si potrebbero migliorare e potenziare notevolmente alcuni servizi già erogati dall'ospedale, rafforzando le attività ad essi afferenti e provvedere ad attivarne di nuovi o ripristinare quelli non più espletati, in attesa dell'approvazione ed attuazione futura dei progetti presentati al governo nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza'. Tra questi figurano quelli di riqualificazione con adeguamento antisismico del nosocomio assisano e di telemedicina/assistenza per la continuità di cura con una sanità a portata di mano' tra territorio e ospedale, la cui struttura peraltro conosce i primi logorii del tempo».

Massimiliano Camilletti