Giovedì 5 Agosto 2021, 05:01

SANITÀ

ASSISI Nuovo primario di medicina in arrivo all'ospedale. Lo assicura il consigliere regionale della Lega Stefano Pastorelli secondo cui la Regione Umbria, tramite apposita delibera, ha autorizzato l'Azienda Usl Umbria 1 a conferire l'incarico di direzione dell'unità organizzativa complessa (UOC) medicina Assisi.

«L'individuazione di un primario di medicina - sostiene il rappresentante della Lega - costituisce un importante passo in avanti per garantire al presidio ospedaliero assisano una sua autonomia nella gestione delle risorse e del personale e quindi una migliore qualità dei servizi ai pazienti. L'assenza di tale figura negli ultimi anni non ha consentito un'adeguata gestione delle questioni più complesse».

Intanto nei giorni scorsi la direzione aziendale della Usl Umbria 1 ha presentato mediante una videoconferenza i nuovi direttori dei distretti che hanno preso servizio da poco più di un mese. La direttrice del distretto dell'Assisano è Ilaria Vescarelli. Specializzata in igiene e medicina preventiva, dal 2006 ha svolto la sua attività presso i servizi territoriali della Usl 2 e poi della Usl 1. Dal 2017 è stata responsabile delle strutture residenziali del Perugino e nel novembre 2020 ha favorito la riconversione della Rsa Seppilli ad Rsa Covid. Massimiliano Camilletti

