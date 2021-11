Mercoledì 17 Novembre 2021, 05:01

CITTÀ DI CASTELLO Sanità in Altotevere, chiesto un tavolo di confronto alla presidente della Giunta regionale Donatella Tesei ed all'assessore Luca Coletto. Iniziativa promossa dal sindaco di Città di Castello, Luca Secondi, e sottoscritta dai primi cittadini di Citerna, Enea Paladino, San Giustino, Paolo Fratini, Monte Santa Maria Tiberina, Letizia Michelini, Pietralunga, Mirko Ceci, Montone, Mirco Rinaldi, Lisciano Niccone, Gianluca Moscioni, e Umbertide, Luca Carizia. Nella loro lettera, premesso che «la pandemia ha creato una pressione inaspettata sulle nostre strutture sanitarie sia sul lato della medicina territoriale che di quella ospedaliera», parlano di «una serie di criticità che devono essere affrontate rapidamente, quanto meno dal lato della programmazione e degli investimenti». Perciò aprono ad un «costruttivo contributo» per affrontare insieme nel percorso del nuovo Piano sanitario regionale «temi cogenti della medicina del territorio, delle liste di attesa, il potenziamento del presidio ospedaliero di Città di Castello ed Umbertide in tutti i suoi reparti a partire da quello di primo intervento».

W. Rond.