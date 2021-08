Martedì 31 Agosto 2021, 05:02

L'EMERGENZA

L'emergenza non è rientrata, la giacenza media di sacche è inferiore alle necessità che c'è ogni giorno in ospedale e gli appelli continuano a susseguirsi uno dopo l'altro. L'Avis cittadina, sempre in prima linea su questo fronte con l'impegno di tanti volontari, anche in questi ultimi giorni di agosto ha rilanciato la necessità di fare qualcosa in più con le donazioni di sangue. Nelle scorse ore il gruppo dell'Avis comunale ha rilanciato la necessità segnalata dal servizio Immunotrasfusionale dell'ospedale Santa Maria della Misericordia, che ha evidenziato una forte carenza di scorte di sacche di sangue del gruppo sanguigno A+.

Così è partito l'appello, diffuso anche via social network per cercare di raggiungere quante più persone possibile. «Il tuo gruppo sanguigno è A+? Abbiamo urgente bisogno di te!», si legge nel messaggio dell'Avis comunale che torna ad indicare i recapiti per poter prenotare la propria donazione.

I CONTATTI

«Se sei nei tempi e nelle condizioni per poter donare contattaci: 3357908343, 3472492230 o 0755270347». Si può anche scrivere a prenotazioni.comunalepeurgia@avis.it.

Più in generale una carenza di scorte di sacche di sangue è stata segnata in questi giorni anche per i gruppi 0+, 0- e A-, oltre che, come detto, per il gruppo sanguigno A+.