Qualche piccolo lavoretto e poi, in autunno, la riapertura. Riparte così la nuova fase della storica pasticceria Sandri, ora guidata dalla nuova compagine di tre imprenditori perugini. Firmato l'accordo con la proprietà, oramai a giugno, ora la neonata società, secondo indiscrezioni, si sta prendendo tutto il tempo che serve per la riapertura. Ottobre, ancor più probabile settembre, visto il buon procedere dei lavori di manutenzione allo storico locale.

Tre gli imprenditori perugini dietro la riapertura della pasticceria Sandri, al numero 32 di corso Vannucci. Nella mini cordata, ci sarebbe Paris Ricci, nome noto nell'acropoli e che raduna già altre attività di vendita con vetrine prestigiose di abbigliamento e accessori lungo il corso principale dell'acropoli. Poi ci sono altri due nomi di imprenditori del settore food che operano fuori le mura: Rossini e Rosseti.

Giusto il tempo di portare a termine qualche piccolo lavoro di manutenzione e poi iniziare a pensare alla riapertura. Secondo indiscrezioni la nuova proprietà starebbe pensando anche di riassumere anche i dipendenti della precedente gestione. Le saracinesche del punto vendita sono chiuse da marzo 2020, dopo la partnership firmata nel 2014 tra la storica proprietà con la famiglia Ferretti. Una chiusura probabilmente causata dal quadro complesso nato in parte anche a causa della chiusura forzata dal Covid. Pausa testimoniata anche sui canali social che fino a quel momento erano abbastanza attivi, dove l'ultimo post della pagina ufficiale, augura a tutte le donne un buon 8 marzo 2020. Una partita delicata e che negli scorsi mesi aveva già attirato altre cordate. Tra i soggetti che si erano interessati ad una eventuale acquisizione della pasticceria nell'acropoli, anche un'associazione tra più imprenditori.

Secondo i bene informati, tra le condizioni pattuite tra la famiglia Schucani e la mini cordata tutta perugina, oltre alla possibilità di mantenere l'insegna Sandri, ci sono anche alcuni vincoli che attestano la qualità e il prestigio che, negli anni, hanno caratterizzato la produzione pasticcera del punto vendita e che l'hanno resa famosa anche fuori dai confini italiani. Come ad esempio l'utilizzo di alcune materie prime specifiche per la realizzazione di particolari ricette. Impossibile dimenticare la Sacher torte: si narra che la famiglia Schucani scambiò il proprio segreto per realizzare il Bignè alla Pompadour con Franz Sacher in persona, che diede alla nostra pasticceria l'originale ricetta viennese. Entro il 2021, quindi, finalmente un sogno che si avvera e che potrebbe contribuire a rilanciare l'immagine dell'acropoli, come luogo dove riportare non solo turisti e visitatori, ma anche i perugini.

