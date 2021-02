LE MOSSE

È di qualche giorno fa un incontro per disegnare le sorti del numero 32 di corso Vannucci, ovvero la storica pasticceria Sandri, con un noto pasticcere già imprenditore prima con un punto vendita al Trasimeno e poi con un locale nell'area verde di pian di Massiano (Michele & Co.). In ballo, ovviamente, la possibilità di tornare ad alzare le saracinesche della storica pasticceria perugina dopo lo stop da marzo, con il lockdown e poi, la crisi. Un incontro durante il quale parlare delle condizioni economiche e raggiungere un accordo per riprendere in mano la gestione dello storico punto vendita di proprietà della famiglia Schucani. Tra le richieste, il mantenimento della storia insegna e la vendita di alcune tra le più note ricette a firma Sandri (tra queste potrebbero esserci la famosa e apprezzatissima torta Sacher, i bignè alla Pompadour, il torciglione perugino) e una percentuale sulle vendite. Ma la trattativa sarebbe già naufragata e il titolare della pasticcera a Pian di Massiano, avrebbe spostato l'attenzione su altre location nella città vecchia. Sul futuro di Sandri, resta in piedi l'ipotesi avanzata dalla proprietà della storica pasticceria di Roma Sciascia Caffè che, a settembre, sembrava andare avanti con passo spedito. C'è fermento anche in via Maestà delle Volte dove nella sede di Talmone, oramai chiuso, potrebbe trasferirsi un negozio di abbigliamento di lusso.

Cristiana Mapelli

