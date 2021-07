Giovedì 1 Luglio 2021, 05:02

IL CASO

Strade da rifare e potature in attesa da due anni. A far sentire la propria voce sono gli abitanti del quartiere San Vetturino che sono tornati a chiedere al Comune per arrivare, finalmente, alla risoluzione di alcune questioni da troppo tempo sospese.

«Nell'ottobre del 2019 spiega Gerardo Calvi del Consorzio San Vetturino che raduna quasi 200 persone sono stati fatti i lavori per la posa fibra ottica. Al termine di questo tipo di interventi, come previsto da accordi intercorsi tra l'azienda e palazzo dei Priori, lo scavo viene provvisoriamente richiuso per massimo tre mesi e poi, entro sei, il manto stradale viene rifatto». L'occasione per puntare i fari su qualche dimenticanza da parte del Comune, è stata l'assemblea per l'approvazione dei bilanci annuali relativi alla gestione del servizio di vigilanza e per la pulizia e la gestione delle aree consortili di complessivamente 60mila euro all'anno. Spese che i residenti sostengono continuamente per mantenere il decoro e la sicurezza della zona. Tuttavia, dopo quasi due anni dalla posa della fibra, le strade di san Vetturino, ad una prima vista raccontano un'altra storia. Ma tra le questioni ancora in sospeso, gli abitanti del quartiere denunciano anche la ripulitura delle scarpate e delle banchine che non è mai stata fatta come promesso di tutta la strada che collega via Tuderte a via Ponte della Pietra.

«Alla fine dello scorso anno, i funzionari comunali spiegano ancora dal Consorzio - avevano formalmente assicurato che all'inizio del 2021 sarebbe stata eseguita la manutenzione e potatura di tutti gli alberi ed arbusti di strada San Vetturino che ormai nascondono totalmente gli apparati illuminanti e dai quali, durante le giornate ventose, cadono numerosi rami secchi sulle ignare autovetture che si trovano a transitare. L'assessore Numerini con cui abbiamo instaurato un dialogo, aveva assicurato un intervento ed avrebbe, comunque, fornito precise e puntuali risposte che, però siamo ancora in attesa di avere». Passato ancora del tempo, ora gli abitanti della zona chiedono a gran voce una risposta da parte dell'amministrazione comunale e il via agli interventi richiesti.

Cristiana Mapelli