LA POLEMICA

In riferimento alla questione di San Vetturino, E-Distribuzione, società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, tramite l'ufficio stampa dell'azienda «ribadisce che non vi è nessun contatto diretto con un presunto addetto, bensì un iter ben preciso per queste situazioni attraverso i canali ufficiali aziendali». I cittadini che abbiano registrato danni agli elettrodomestici e alle proprie apparecchiature elettriche «devono inoltrare la propria richiesta di rimborso danni attraverso i canali dedicati di E-Distribuzione, rintracciabili sul sito web dell'azienda».

Nel presentare la richiesta, oltre a riferirsi al fatto avvenuto con dettaglio legati al giorno e all'orario dell'avvenuto danno, spiega la società, i cittadini «devono inserire e conservare copia di fatture o scontrini fiscali che possano confermare le riparazioni delle apparecchiature o l'avvenuto acquisto dei nuovi oggetti sostitutivi a quelli danneggiati. La perizia tecnica conseguente confermerà le responsabilità e, attraverso l'assicurazione, procederà a dare risposta ufficiale e gli eventuali rimborsi».

Per quanto riguarda la situazione di San Vetturino «risultano pervenute 30 richieste di risarcimento danno: 7 di queste hanno già ricevuto risposta e le altre la riceveranno a breve. I cittadini sono stati nuovamente informati anche per le vie informali e il caso è risolto».

