LA DISAVVENTURAContinua la disavventura per alcune famiglie della zona di San Vetturino, alle prese con problemi legati alla linea elettrica. Problemi iniziati poche ore prima di Natale, il 23 dicembre, con un intervento programmato e un successivo sbalzo di tensione, al momento della restituzione della corrente, che ha portato al danneggiamento di elettrodomestici, motori di cancelli e altri apparati collegati alla rete elettrica. Poi l'intervento di Enel per sistemare la situazione, la conta dei danni da parte dei cittadini e la sostituzione di prime apparecchiature e la mobilitazione per ottenere un rimborso. Questa è la prima parte della vicenda, già raccontata su queste colonne. Dopo Natale, nel giorno di San Silvestro come raccontato dal presidente del consorzio San Vetturino Gerardo Calvio, c'è stato un altro problema.NUOVO INTERVENTO«È venuta nuovamente a mancare temporaneamente l'energia elettrica. Il motivo di questo nuovo distacco è da ricondurre ad un intervento di urgenza che i dipendenti Enel hanno dovuto effettuare sul famoso palo, causa dei danni del 23 scorso. Intorno alle ore 15, i proprietari del lotto dove era avvenuta la sostituzione del palo hanno notato che, dalla base dello stesso, usciva del fumo e, impauriti, hanno chiamato i vigili del fuoco». Immediato l'intervento della squadra che ha provveduto a contattare a sua volta Enel «per il necessario controllo e la successiva riparazione». Alla fine i tecnici hanno ripristinato la situazione.LAVORI E RIMBORSINel frattempo i cittadini si continuano a muovere per sistemare i propri impianti e, come comunicato da Enel, a raccogliere la documentazione necessaria per chiedere i rimborsi del caso. Lo stesso presidente del consorzio ha scritto che, in occasione del secondo intervento, ha parlato con il personale «al fine di acquisire ulteriori indicazioni utili alla risoluzione della nostra pratica». Messo in comunicazione con un dirigente, ha avuto conferma che gli utenti coinvolti devono procedere «alle sostituzioni e/o alle riparazioni ritenute necessarie» spendendo poi la documentazione per i rimborsi, allegando fatture e giustificativi di spesa. Una spesa che, in prima battuta, anche con l'aiuto di elettricisti chiamati privatamente dagli utenti coinvolti, si attestava ad una cifra consistente, circa 150mila euro. C'è chi si è mosso subito per sostituire le apparecchiature necessarie, ma nelle scorse ore più di uno aveva ancora problemi con motori dei cancelli e altri elettrodomestici. Riccardo Gasperini