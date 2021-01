LA QUESTIONE

A San Vetturino non si è ancora conclusa la disavventura dei residenti, alle prese tempo fa con problemi alla linea elettrica. Tutto è cominciato il 23 dicembre scorso quando «96 utenti Enel subirono gravi ed ingenti danni a numerosi utensili elettrici, apparecchi elettrici ed apparecchiature elettriche a seguito di uno sbalzo di tensione». Sbalzo che si è verificato dopo un intervento per lo spostamento di un palo pericolante, come ricordano i residenti rappresentati dal presidente del Consorzio San Vetturino Gerardo Calvio. Subito sono partiti contatti con la società, ma oltre ai disagi per i danni, i problemi sono andati avanti con un secondo intervento a seguito di un malfunzionamento.

IL NODO

Poi «al termine delle festività natalizie, gli interessati, tramite il loro rappresentante in data 5 gennaio con una e-mail Pec hanno trasmesso tutta la documentazione richiesta da Enel per poter procedere al censimento ed alle necessarie verifiche utili per l'accertamento di tutte le utenze interessate dall'evento. A tale invio Enel non solo non ha fornito alcun riscontro». I residenti, che tra le varie cose hanno fatto i conti con un blocco di apparecchiature per alcuni giorni, «stanno valutando l'opportunità di trasferire immediatamente la pratica ad un legale di fiducia». Insomma, il braccio di ferro va avanti e il danno che ha rovinato le feste a molti a San Vetturino produce ancora i suoi effetti.

