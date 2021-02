LA SFIDA

I commercianti, nonostante la zona rossa giocano il tutto per tutto, puntando anche su San Valentino. Dopo il Natale, l'associazione del Borgo Bello, che raduna commercianti e residenti, rilancia l'iniziativa Amaborgobello, per dimostrare l'amore ad una persona speciale tramite l'acquisto, per poi donarlo, per la festa degli innamorati.

L'INIZIATIVA

Una celebrazione che rischia di saltare poiché alcune tipologie di attività commerciali, tra cui gioiellerie, abbigliamento, calzature, arredamento e accessori, sono chiuse poer la zona rossa. E gli oltre 70 negozi del quartiere ci mettono la faccia e, anche se chiusi, offrono ai cittadini l'opportunità di acquistare dei voucher ad ogni prezzo per poi essere donati, e ovviamente spesi, non appena l'emergenza Covid lo permetterà.

Il Borgo Bello torna ad essere un centro commerciale naturale di vicinato che dà la possibilità di acquistare on line ma aiutando il piccolo commercio, l'artigianato e l'arte e cultura della città. Il funzionamento del voucher è semplicissimo: collegandosi con la pagina Facebook o il sito web di Borgobello, sarà possibile acquistare uno o più buoni-regalo che durano un anno dalla data d'acquisto, ciascuno a partire da un valore minimo di 10 euro. A questo punto il buono verrà inviato tramite mail all'indirizzo dell'acquirente. Questi, a sua volta, provvederà autonomamente a far avere il buono-regalo al destinatario. Che, a sua volta, lo potrà utilizzare in uno qualsiasi dei settanta esercizi che aderiscono all'iniziativa, partendo da Sant'Ercolano per arrivare a Borgo XX Giugno. La durata del buono natalizio (12 mesi) permetterà anche di essere speso nei 4 teatri presenti nel quartiere o il cinema o il centro di danza.

POESIE PER LE VIE

Ma San Valentino è anche poesia. L'associazione di quartiere, insieme a Bertoni Editore, nei giorni scorsi ha messo in atto un bella iniziativa destinata a chi ama la poesia e ha voglia di esprimersi in versi, con un obiettivo: riempire di bei versi le cinque vie dei monasteri del Borgo Bello. Si chiama Parole nel vento e l'occasione è data dalle celebrazioni dantesche 1321 -2021 in concomitanza con la ricorrenza della festività di San Valentino domenica, che ha dato alla cittadinanza l'opportunità di scrivere una poesia ispirandosi a Dante, seguendo le tre visioni/descrizioni dell'amore contenute nella Divina Commedia: L'amore passionale (Amor ch'al cor gentil ratto s'apprende, L'amore razionale (Amor che ne la mente mi ragiona, L'amore universale (L'amor che move il sole e l'altre stelle).

Le poesie domenica saranno distribuire nelle cinque vie dei conventi nel Borgo Bello: via Colomba, via Gismonda, via Giulia, via Traversa e via Gemella.

Cristiana Mapelli

