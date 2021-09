Mercoledì 1 Settembre 2021, 05:01

SAN SISTO

Si tira su il cappuccio alla vista della polizia: questo, il movimento che ha dato il via a un'indagine lampo che ha portato gli agenti a scoprire una vera e propria centrale di spaccio a San Sisto. Il giovane era appena uscito da un'abitazione e ha cercato di far perdere le proprie tracce. Gli agenti prima hanno cercato di rintracciarlo, poi sono tornati nell'abitazione pensando a un furto. Riscontrata l'apparente normalità, si accingevano a suonare il campanello al fine di prendere contatti con i residenti ed effettuare un controllo anche all'interno dell'abitazione. Si presentava alla porta un uomo identificato dagli agenti come un cittadino italiano di 21 anni. Appena entrati gli agenti della volante hanno notato, su una mensola di un armadio, posizionati fra vari libri, delle bustine contenenti droga, due bilancini di precisione, uno spinello, un coltello a scatto e vario altro materiale per il confezionamento delle sostanze. Tutta la sostanza, oppiacei e cannabinoidi, per un peso complessivo di circa 5 gr ed il materiale di confezionamento, sono stati sequestrati. La proprietaria dell'appartamento e il 21enne sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.