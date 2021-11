Venerdì 12 Novembre 2021, 05:02

IL CASO

Una lite accesa in un bar, le minacce pistola in pugno verso i presenti e poi un giro nel quartiere sempre a mano armata. Una scena da film, di quelle che si vedono solo in televisione, ma è successo davvero l'altro giorno a San Sisto, tra i più popolosi quartieri della città.

L'uomo è stato ovviamente notato e subito segnalato alla sala operativa della questura, che ha inviato sul posto gli agenti della squadra volante, impegnati in un intervento delicato e da condurre nel minor tempo possibile. Difficile, infatti, capire chi si avesse davanti, se un semplice sbruffone o una persona realmente pericolosa per loro stessi e per i cittadini che potevano incrociare la strada con la sua. L'uomo poi è stato visto aggirarsi per le vie di San Sisto in possesso di un'arma, ma dopo però aver minacciato un'altra persona durante una discussione. Secondo le testimonianze, la lite è iniziata in un bar, in cui l'uomo armato ha minacciato, proferendo insulti e gridando ma senza mai arrivare alle mani, il suo rivale ostentando una pistola, ben visibile e inserita nei pantaloni, per poi allontanarsi dileguandosi fra le vie del quartiere. Minacce comunque estese anche agli altri avventori del locale: spaventati, tra loro c'è chi ha chiamato la polizia.

Gli agenti della Volante hanno quindi posto massima attenzione nelle ricerche e soprattutto massima prudenza, finché, dopo una ricerca serrata nel vasto circondario, sono riusciti a rintracciare l'uomo nei pressi di un parcheggio lungo viale San Sisto. I poliziotti, con estrema bravura, sono riusciti ad avvicinarlo e in realtà senza troppe difficoltà sono stati in grado di riportare la situazione in sicurezza. L'uomo, infatti, alla vista degli agenti, sentendosi braccato e intuendo di non poter far altro, ha eseguito alla lettera le disposizioni impartite dalla squadra volante, i cui poliziotti non lo hanno comunque mai perso di vista, aspettandosi qualsiasi cosa. Riusciti a effettuare il controllo e l'identificazione, è emerso come si trattasse di un 34enne di origini ucraine con precedenti per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale: addosso aveva sì una pistola, che è risultata essere un giocattolo, ma privo del tappo rosso, replica perfetta di un'arma vera. Uno scherzo, una sbruffoneria, che alla fine gli sono costati davvero cari: per la sceneggiata nel locale, la paura provocata nei clienti e la passeggiata col ferro in bella vista nei pantaloni, il trentaquattrenne è stato denunciato all'autorità giudiziaria per i reati di minacce gravi e procurato allarme. La pistola, seppur finta, è stata sottoposta a sequestro.

E.Prio.