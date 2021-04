25 Aprile 2021

SAN SISTO

L'assalto alla proprietaria di una pizzeria di San Sisto potrebbe non essere stato un colpo di fortuna, ma un raid studiato e pianificato. O quanto meno con le accortezze di chi sa cosa sta per fare e non ci si trova e basta. Questo è quanto emerge dal racconto di quanto avvenuto venerdì sera nella zona di viale San Sisto quando una donna è stata scippata con violenza da due uomini, che l'hanno avvicinata, le hanno strappato via la borsa con l'incasso della giornata del locale appena chiuso e poi sono scappati sempre a bordo della loro auto, sfrecciando fuori dal quartiere.

Ma proprio un particolare della vettura, probabilmente una vecchia Lancia, lascia pensare che il violento scippo sia stato organizzato e non dovuto al caso certamente fortuito di trovare una donna sola, con l'incasso di una giornata di lavoro sotto braccio, lungo una strada buia e semivuota in quell'orario di limbo a cavallo del coprifuoco. Sembra infatti che in qualche modo la targa dell'auto fosse stata coperta o comunque resa meno visibile, chiaramente per rendere più difficili le ricerche nonostante la descrizione fornita dalla vittima e per complicare gli accertamenti per risalire al nome del proprietario del mezzo. Un particolare quindi che potrebbe non far pensare a dilettanti del crimine ma a qualcuno che ci ha pensato per bene prima di mettere in atto il furto violento.

Lo stesso locale potrebbe essere stato osservato, per accertarsi degli orari e delle abitudini di chi ci lavora. Di certo la donna è rimasta scioccata da quanto accaduto, da quegli istanti di terrore che però, per fortuna, non le hanno creato danni fisici o ferite. Resta la paura di non essere sicuri mentre si torna a casa, che vale per la vittima di venerdì come per chiunque chiuda un'attività di sera tardi in un momento in cui si sa per certo che dopo un certo orario c'è davvero poca gente in giro.

Sul posto, allertati dalla donna, sono arrivati immediatamente i carabinieri che hanno iniziato le indagini per ricostruire quanto accaduto e risalire ai due banditi che in base alla testimonianza potrebbero essere di origine straniera anche attraverso la descrizione dell'auto usata per sfrecciare lungo viale San Sisto.

