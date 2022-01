Martedì 11 Gennaio 2022, 05:01

VITA DI QUARTIERE

Un grande evento, il carnevale di San Sisto, che salta per il secondo anno consecutivo. Ma anche un altro che resiste e resta in programma nonostante l'emergenza Covid-19. L'appuntamento, previsto per domenica 16, è quello in occasione della festa di Sant'Antonio Abate che si svolge tradizionalmente in corso Bersaglieri. Il clou nel pomeriggio, dalle 15.30 con un concerto di campane e, a seguire dalle 16, la santa messa con la benedizione degli animali e loro accompagnatori. Ma l'associazione Borgo Sant'Antonio Porta Pesa ha pensato anche ad altri micro eventi. Dalle 10 alle 19 sarà possibile visitare la mostra di Giusi Velloni, Animali al Borgo come non li avete mai visti. Poi, nel corso della giornata sono previsti appuntamenti come Canis in fabula, con la caratteristica via del Cane pronta ad essere raccontata.

Il secondo micro-evento, La Galleria del Pasticcio. Vicende perugine: la fuga dell'Abate De Puy e la caduta della Fortezza di Porta Sole, consiste nella realizzazione di una galleria di foto storiche del Borgo sotto l'arco di via del Pasticcio. Poi ci sarà Api e Bambini amici della Natura. Un laboratorio online per bambini sui temi della biodiversità, della vita delle api e della nutrizione per sensibilizzare i più giovani sull'importanza di avere un ambiente sano e curato, a cominciare dal proprio quartiere. Tutte le informazioni sono disponibili su www.borgosantantonio.com.

QUI SAN SISTO

Capitolo eventi che saltano. Anche quest'anno niente carnevale a San Sisto. L'ha annunciato Federico Boncio, presidente dell'Associazione I Rioni. «Purtroppo ha detto - anche per quest'anno, il secondo consecutivo, San Sisto non avrà la sua tradizionale sfilata dei carri allegorici, il carnevale 2022 non si farà». Boncio spiega la motivazione della scelta. «Abbiamo preso questa decisione dopo l'emanazione del decreto festività e dopo aver preso atto che non ci sarebbe stato né lo spirito di aggregazione fra i volontari, né la fattibilità per la costruzione dei carri, per la quale occorrono mesi. Il rischio di iniziare per poi bloccare tutto fra quarantene e contagi era ed è tutt'ora troppo alto. Sono tempi duri per tutti, ma lo sono molto di più per chi fa volontariato e associazionismo con scopi aggregativi, sociali e culturali, perché difronte ad un emergenza sanitaria si è sempre nel campo del superfluo agli occhi dell'opinione pubblica e politica. Speriamo che presto ci siano le condizioni vere per riuscire a convivere con questo virus e che tutte le attività possano essere svolte senza problemi e restrizioni». L'obiettivo è ripartire con entusiasmo il prossimo anno. «Animati dallo spirito di chi non si arrende vi diamo appuntamento al 2023, ma nei prossimi mesi non si escludono novità per altre attività».

Riccardo Gasperini