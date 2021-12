Domenica 5 Dicembre 2021, 05:02

IL CASO

L'allerta si sta trasformando in rabbia. «Situazione vergognosa» è il commento lapidario. Perché a San Sisto più passano i giorni e più diventano insopportabili le notizie delle scorribande dei ladri negli appartamenti. Un quartiere di oltre sedicimila abitanti sotto scacco di una, forse due, bande di personaggi che non si fanno scrupoli ad entrare nelle abitazioni in orari in cui potrebbero esserci anziani soli, magari con i nipotini a giocare in salotto. Anche se dai racconti delle vittime emerge uno spaccato altrettanto inquietante: nella maggior parte dei casi le vittime non sono in casa o addirittura uscite da poco tempo, quasi a indicare come i banditi girino per il quartiere di pomeriggio senza dare particolarmente nell'occhio e poi pronti a colpire appena individuano il punto giusto.

Proprio come avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì: nella zona di via Donizetti, secondo quanto si racconta per le strade del quartiere ma anche sui social network, i ladri hanno fatto irruzione in tre appartamenti nel giro di pochi minuti. Raid rapidissimi, a caccia di tutto quanto possa essere di loro gradimento: soldi e gioielli, anzitutto, ma ovviamente una volta dentro i banditi non sembrano disdegnare nemmeno vestiti o qualche altro oggetto che possa avere valore e al tempo stesso sia facile da rubare.

In una settimana, insomma, considerando dallo scorso fine settimana a ieri, si ha notizia di almeno una decina di assalti negli appartamenti nell'area compresa fra San Sisto, Santa Sabina e San Mariano: una decina di chilometri di condomini e strade in cui far perdere velocemente le tracce, specie se magari si è travestiti da falsi operai al lavoro. Storia di qualche settimana fa, sempre a San Sisto, quando gli agenti della squadra volante diretti da Monica Corneli sono riusciti ad arrestare due ladri in fuga che si aggiravano per il quartiere proprio sotto le false spoglie di operai edili. In quel caso, come spesso accade, è stato il combinato di prontezza di intervento da parte della polizia e collaborazione attiva dei residenti a far sì che i banditi avessero la peggio. Ma nonostante la grande attenzione sul fronte del controllo del territorio assicurata ed effettivamente messa in campo dal questore, Giuseppe Bellassai, e la massima attenzione da parte dei cittadini di questa parte importante di città, i ladri sembrano intenzionati a non arrestare le proprie scorribande. Contando su un fattore sorpresa che ovviamente è quasi impossibile da prevedere, per forze dell'ordine e residenti.

