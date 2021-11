Lunedì 29 Novembre 2021, 05:01

SAN SISTO

Continua l'allerta furti, e la zona più colpita in questa fase autunnale sembra essere quella di San Sisto. Da settimane la popolazione del quartiere segnala la presenza di ladri che colpiscono soprattutto nelle ore pomeridiane. Va detto come un recente intervento della polizia aveva per un periodo portato a una relativa tranquillità, con l'arresto di due ladri travestiti da operai che avevano fatto irruzione in un appartamento. Nel corso di quell'operazione, il loro complice era riuscito a scappare.

Tranquillità che però sembra essere tornata in discussione da almeno un paio di settimane, con i residenti che sono tornati a segnalare furti. Fortunatamente non tutti sono stati effettivamente messi a segno, ma lo stato di allerta nel popoloso quartiere cittadino continua ad essere alto.

Così come alta continua ad essere l'attenzione anche sui social network, con un residente che nella giornata di ieri ha segnalato come nella giornata di sabato si sia registrata una nuova scorribanda da parte di una banda di criminali. Raccomandando dunque a tutti non solo massima attenzione, ma anche ricordando come la fase più delicata è quella che va dalle 16 alle 19: sarebbe questa la fascia in cui i banditi colpiscono nel quartiere.