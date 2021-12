Venerdì 31 Dicembre 2021, 05:01

IL CASO

Botti no. Anzi sì ma con limitazioni. E con oltre due quintali di fuochi d'artificio illegali scoperti in un negozio d'abbigliamento. Si avvicina quella che fino a un paio d'anni fa era la notte più lunga e attesa dell'anno e, nonostante le restrizioni e l'incubo variante Omicron in azione, la voglia di festeggiare l'arrivo del nuovo anno con i fuochi d'artificio è comunque molto attesa da tante persone anche per passare qualche minuto in leggerezza dopo le difficoltà degli ultimi giorni.

Festeggiare è bene, ma farlo con la testa è ancora meglio per non rendere ancora più difficile la situazione anche a livello ospedaliero: per questo motivo ieri il sindaco Romizi ha emesso un'ordinanza «urgente che dispone dalle 16 del 31 dicembre 2021 e fino alle 24 del primo gennaio 2022, su tutto il territorio comunale il divieto di accendere, lanciare e sparare fuochi d'artificio cui consegua deflagrazione, mortaretti, petardi, bombette e oggetti similari, ove provocanti detonazione, in luoghi aperti al pubblico ed in vie, piazze ed aree pubbliche, con particolare riguardo a quelle a distanze inferiori a 200 metri da ospedali, cliniche, luoghi di ricovero e cura, canili, nonché in tutte le aree a distanze inferiori a 500 metri da ogni cantiere, pubblico o privato».

A scapito di equivoci è intervenuto anche Davide Gianvittorio, dell'omonima azienda pirotecnica che da oltre 30 anni organizza i fuochi d'artificio di Perugia. I botti legali e legalmente detenuti stasera di possono esplodere ma solo nelle aree private. «L'utilizzo corretto dei fuochi d'artificio in generale non è vietato e non lo vieta l'ordinanza del sindaco di Perugia, che ribadisce e conferma quanto già stabilito dal Testo unico di pubblica sicurezza al quale anche i produttori fanno riferimento. Ovvero che i giochi pirotecnici sono vietati in luoghi pubblici come vie e piazze o in prossimità di luoghi particolari, come gli ospedali per esempio. Diversamente, in aree private e nel rispetto delle regole, i fuochi si possono utilizzare».

Inevitabili alcuni consigli: «Prima di tutto prudenza sempre. E poi non fidarsi di prodotti non certificati e venduti in modo irregolare, utilizzare fuochi in base alla loro categoria di rischio. No a miscele improvvisate e attenzione ai petardi inesplosi».

Prodotti non certificati e venduti in modo irregolare: esattamente quanto scoperto dai carabinieri della stazione di Castel del Piano nelle ultime ore. I militari hanno infatti scovato oltre due quintali di botti detenuti illegalmente in un negozio di abbigliamento: un vero e proprio deposito abusivo di materiale pirotecnico, stipato in diversi scaffali, nascosto da altra merce, in assoluta assenza anche delle più basilari regole di sicurezza, alcuni artifizi, peraltro, anche scaduti. Denunciate due persone, un uomo e una donna.

Anche l'amministrazione comunale consiglia «l'acquisto di prodotti pirotecnici debitamente dotati della dicitura comprovante la possibilità di commercializzazione al pubblico, nonché della prevista etichettatura recante, tra l'altro, i limiti di età e le altre condizioni di vendita, l'istruzione per l'uso, la distanza minima di sicurezza, e soltanto presso i rivenditori autorizzati» e anche «di non consegnare ai minori prodotti pirotecnici che, ancorché non ne sia loro espressamente vietato l'utilizzo, necessitino di una certa capacità nel loro uso».

Da sottolineare come anche il comune di Gubbio ha emesso divieto dalle 14 di oggi alle otto di domattina divieto di far esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici all'interno del centro storico di Gubbio, così come delimitato dalle mura urbiche e Largo di Porta Marmorea, e comunque nei luoghi stretti e chiusi con presenza di persone e di animali.

Michele Milletti