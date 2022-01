Martedì 18 Gennaio 2022, 05:01

DAL PALAZZO

Si è chiusa con un no una conferenza dei servizi relativa all'installazione di una nuova stazione radio base per la telefonia mobile in città. Lo riporta una determinazione dirigenziale dell'unità operativa Edilizia privata e Suape del Comune, la numero 30 di giovedì 13 gennaio, che riepiloga il percorso relativo al progetto. Progetto che vedeva come punto indicato per l'installazione la torre campanaria dello storico complesso monumentale di San Pietro in Borgo XX Giugno. L'istanza, si legge sempre nell'atto, era stata avanzata da Iliad nei primi mesi del 2019. L'iter si è chiuso nei giorni scorsi dopo una serie di passaggi e pareri. Prima, per i rispettivi ruoli, ci sono stati i pareri favorevoli dell'Arpa Umbria e della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, che nella seduta del marzo 2019 aveva espresso parere favorevole per gli aspetti paesaggistici (l'infrastruttura ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico e monumentale). Uno parere contrario è arrivato invece dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria. Si è espressa in senso negativo. Come riporta l'atto, secondo la Soprintendenza le installazioni si sarebbero sommate ad apparati esistenti, portando nel complesso ad una alterazione dei caratteri storici del bene. Il parere contrario è stato confermato anche in conferenza dei servizi nonostante delle modifiche della configurazione impiantistica originariamente proposta.