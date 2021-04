20 Aprile 2021

CORCIANO «L'ampliamento dell'Istituto Benedetto Bonfigli è stato realizzato in tempi record dice soddisfatto il sindaco di Corciano, Cristian Betti E siamo emozionatissimi perché non c'è cosa più bella che inaugurare una scuola. E con questa inaugurazione proviamo ad addolcire quella che è stata una stagione complessa, mettendo a disposizione degli spazi sia per il presente che per il futuro. Insomma, prende forma quella cittadella scolastica che avevamo in mente da tempo e questo grazie anche al contributo del Ministero che ha creduto in questo progetto. La struttura si presenta come molto funzionale e divisa su due piani, con uno spazio polivalente dedicato ai ragazzi».

Il maxi quartiere di San Mariano in festa per le nuove scuole medie, una nuova struttura, attigua a quello esistente, che permetterà di ospitare quattro nuove classi oltre a spazi comuni e una grande sala. E a tempo di record: infatti, i lavori erano iniziati nel luglio scorso. «Un intervento importantissimo in sinergia con il Miur ribadisce il primo cittadino dove il Comune è intervenuto con più di 250mila euro e 500mila euro sono stati messi a disposizione dal Ministero».

«Gli spazi alla secondaria di San Mariano aggiungono il vicesindaco Lorenzo Pierotti con delega ai lavori pubblici e l'assessore Sara Motti per la pubblica istruzione erano ormai diventati insufficienti a consentire ad alunni e insegnanti, visto l'aumento della popolazione scolastica, di poter svolgere l'attività didattica in luoghi adeguati». E ora c'è già chi pensa a realizzare una sorta di campus tutto dedicato all'istruzione.

