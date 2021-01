RIFIUTI FUORILEGGE

Una campana per la raccolta monomateriale del vetro. E a fianco, buttato a terra, un lavandino. E nel vederlo lì c'è chi si è chiesto se si trattasse di un ritiro programmato oppure dell'ennesimo caso di abbandono. Succede a San Marco, nell'area del parcheggio dove un tempo c'era la vecchia fabbrica di ceramiche. Un caso analogo a quanto avvenuto proprio in questi giorni nella zona del Pincetto, in centro. C'è chi ha postato la foto di una vasca idromassaggio lungo la strada. Forse, anche in quel caso, un ritiro programmato, ma di certo la presenza di quell'elemento ha incuriosito un po' tutti. Perché il più generale fenomeno degli abbandoni di rifiuti continua a tenere banco. In ogni zona della città si verificano dei casi e, nonostante i controlli, la brutta abitudine non passa mai. Ci sono situazioni più complesse, dove angoli più o meno nascosti diventano mini discariche, altre meno di impatto ma altrettanto critiche. Come le tante strade lungo le quali, tanto per fare un esempio, vengono gettate cartacce e bottigliette da chi passa in macchina. Nei mesi di restrizioni tante persone sono tornare a fare una passeggiata intorno casa, e sono state decine le iniziative di pulizia promosse anche in solitaria. Cioè di chi, passeggiando, ha deciso di prendere busta e guanti per ripulire quel che si trova a bordo strada. Tanti quartieri si stanno organizzando per giornate ecologiche più organizzate che, una volta migliorata la situazione sanitaria, verranno promosse.

