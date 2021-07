Sabato 3 Luglio 2021, 05:01

VITA DI QUARTIERE

Spunta un piano di riqualificazione per il percorso verde realizzato sulla collina fra San Marco e Ponte d'Oddi. Quella che per decenni ha alimentato la storica fornace Galletti, poi diventata parco rispettando quello che era stato un sogno scritto dai bambini del quartiere. La collina però ha avuto sempre problemi causa continue ffrane. Sul versante più a ridosso di San Marco i casi più recenti che hanno comportato anche una chiusura di un tratto di percorso, interdetto con rete arancione da cantiere (col tempo divelta in vari punti con tanti di persone a spasso sui cumuli di terra). A distanza di tempo, sembra arrivare una soluzione. Cioè la sistemazione delle aree franate e la piantumazione di decine di alberi, che fanno bene all'ambiente ma permettono anche di limitare gli eventi franosi. Quantomeno quelli di minore entità.

Il progetto, messo a punto da Afor, deve ancora passare per l'iter burocratico in Comune prima della sua approvazione, ma qualche dettaglio è già emerso e risponde alle richieste avanzate dal territorio, che ha alzato più volte la voce per una sistemazione definitiva del parco. Ad annunciare in qualche modo il giro di vite l'assessore comunale all'Ambiente Otello Numerini durante la discussione di un ordine del giorno, sempre in tema di verde, giovedì in commissione Urbanistica. Parlando del bilancio arboreo annuale, ha annunciato che nei prossimi mesi è prevista, per alcune specifiche aree, la messa a dimora di decine di alberi (oltre 300) e arbusti. Via Cortonese, Sant'Orfeto la Cinella, Collestrada e appunto San Marco, nell'area della collina oggi in sofferenza. L'obiettivo è quello di creare aree fenologiche per scongiurare il cambiamento climatica, piantando varietà autoctone. Lì, ad esempio, vanno per la maggiore querce e olivi. L'entrata in scena delle nove alberature accompagnerà, come detto, la sistemazione delle porzioni di collina che hanno subito smottamenti e sono oggi interdette, come ricordano anche dei cartelli affissi dal Comune nella zona rossa del parco. Parco che, come più volte raccontato su queste colonne, soffre ripetutamente anche per episodi di vandalismo. In questi giorni, a seguito di un taglio generale dell'erba, si notano meglio cestini divelti e gettati giù per le scarpate, staccionate divelte, panchine fatte a pezzi. In qualche occasione si sono mobilitati residenti della zona per sistemare il possibile, ma alle buoni azioni hanno fatto seguito ancora dei danneggiamenti. L'auspicio di tutti nel quartiere è che la sistemazione dell'area favorisca una sempre più forte presenza di cittadini, fondamentale per scongiurare la presenza di vandali.

Riccardo Gasperini