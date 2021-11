Sabato 20 Novembre 2021, 05:01

Notti brave e spacciatori in trasferta: forte è la presenza sul territorio dei carabinieri che riescono a dare risposte immediate alle richieste di intervento da parte dei cittadini. A Perugia i militari della stazione Fortebraccio hanno denunciato una donna che crea panico in un bar nella zona di San Marco. La giovane, di 24 anni, palesemente ubriaca si è scagliata contro il titolare e all'arrivo dei carabinieri ha opposto loro resistenza con i militari che sono riusciti, non senza difficoltà, a calmarla e ad identificarla. Accompagnata successivamente presso la propria abitazione, la donna, però, ha nuovamente dato in escandescenza, ponendo in essere gesti autolesionistici e tentando di gettarsi da una finestra. Gesto prontamente evitato dai militari che, nuovamente, sono riusciti a riportare alla calma la donna. La donna è stata poi portata in ospedale e denunciata.

Da Perugia a Magione, dove i carabinieri hanno bloccato due spacciatori albanesi. In particolare, i militari di pattuglia, in transito nel comune di Magione, hanno controllato un'auto sospetta a bordo della quale vi erano due soggetti che, alla vista dei Carabinieri, sono apparsi subito agitati.

La perquisizione dell'autovettura ha permesso di rinvenire all'interno del cruscotto dodici dosi di cocaina pronte all'uso. I due sono stati posti agli arresti domiciliari e, dopo il processo con rito direttissimo, sono stati sottoposti anche all'obbligo di dimora nel comune di Perugia.