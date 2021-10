Lunedì 18 Ottobre 2021, 05:02

Scuola, associazione e centro socio culturale fanno rete rilanciando la socialità e l'attaccamento al proprio territorio. È nata anche con questo obiettivo l'iniziativa andata in scena nei giorni scorsi a San Marco, quando i bambini di seconda e terza della Primaria Rodari (Ic Perugia 1) sono usciti dal plesso di via dell'Acquario per visitare un pezzo del proprio quartiere. L'attenzione è stata puntata sull'area dei Conservoni per scoprire la storica chiesina di Sant'Orfeto e l'area del museo delle acque di Monte Pacciano. Una piccola ma importante gita, perché non tutti i bambini (una quarantina i partecipanti) conoscevano quei luoghi così vicini al centro della città ma immersi nella natura.

Anche per questo l'emozione era grande, come ha raccontato al Messaggero Orietta Frustini, una delle maestre che ha accompagnato i bambini assieme alle colleghe Fabiana Pergalani, Stefania Pagliacci ed Elisabetta Poledrini. Con loro, in rappresentanza del centro socio culturale, il presidente Maurizio Ercolanelli e, per la parte della spiegazione storica, Susanna Siepi. A lei il compito di raccontare ai ragazzi memorie, aneddoti e curiosità di quei luoghi storici di San Marco. Un modo per rendere i ragazzi più sensibili nei confronti del proprio quartiere. Anche perché quella dei giorni scorsi, prima uscita del nuovo anno scolastico, è solo una delle tappe di un percorso che la scuola vorrebbe portare avanti tenendo sempre in primo piano la sinergia con le altre realtà del territorio, Centro Socio Culturale e associazione Amici di Sant'Orfeto.

«Pensiamo che la scuola possa fare molto. C'è voglia di riscoprire le relazioni e dare corso ad altre idee in cantiere». Fra i progetti sul tavolo, quello di fare qualcosa per uno dei parchi della zona e programmare una visita al museo del Gioco e del giocattolo. Tutto, come detto, per contribuire a tenere attiva la vitalità di un quartiere dove c'è voglia di lasciarsi alle spalle, come d'altronde ovunque, il lungo periodo fatto di restrizioni e sacrifici.

