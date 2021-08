Venerdì 6 Agosto 2021, 05:01

VITA DI QUARTIERE

Da ottobre a fine dicembre, novanta giorni di lavori per provare a dare una svolta ad un grande parco che soffre tra movimenti franosi e danni dei vandali, con panchine, staccionate e cestini divelti più volte nel tempo. La stretta tocca l'area verde che collega San Marco e Ponte d'Oddi, realizzata sulla collina che per anni ha fatto da sfondo alla fornace Galletti. Un sogno scritto anche dai bambini della zona in un libro negli anni 90.

Per quel percorso pedonale su più livelli però non sono mancati negli anni i problemi, soprattutto per le frane che hanno interessato più versanti (uno è ancora interdetto). Ora progetto finanziato e realizzato dall'Afor, che mette sul piatto poco meno di 50mila euro, punta a migliorare la situazione. È infatti prevista la piantumazione di 115 alberi e 260 arbusti. Un modo per migliorare anche la tenuta del terreno. La relazione del progetto definitivo spiega infatti che «le essenze arboree ed arbustive previste sono indicate per inverdire e consolidare scarpate, anche tenendo conto della loro rusticità, resistenza e ridotta esigenza di cure colturali». Per cominciare a far fronte ai danni provocati dai vandali, è stata anche prevista la posa di due nuove panchine e di nuove parti di staccionata per oltre 50 metri. Lavori anche per la regimentazione delle acque.

L'intervento è stato approvato dal Comune nelle scorse ore. Per San Marco si lavorerà anche sulla Primaria Rodari, la scuola di quartiere che necessità, tra le altre cose, della sistemazione di un muraglione esterno. Ha espresso soddisfazione il consigliere Pd Francesco Zuccherini, che da anni chiedeva attenzione per l'edificio. «La riqualificazione del muro esterno della scuola, seppur in estremo ritardo, è una buona notizia. Non ci fermeremo qui, continueremo ad impegnarci per far si che la scuola venga totalmente sistemata, chiedendo anche di reinserirla all'interno del piano triennale delle opere pubbliche, dove è stata recentemente tolta».

Ri.Ga.