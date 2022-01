Mercoledì 12 Gennaio 2022, 05:03

Non ci sono solo le annunciate opere sul tema della sicurezza stradale, sul potenziamento del sistema fognario e sulla difesa idraulica. Per cambiare volto a una fetta di San Marco, quella del terminal bus a due passi dal palazzetto, arrivano anche altre risorse. Il Comune ha ottenuto 968.380 euro nell'ambito del Programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano dal Ministero della Transizione Ecologica. Già definito e finanziato un progetto che prevede la realizzazione di spazi verdi e di

forestazione periurbana, la sistemazione delle aree interne e di quelle interessate dalla nuova viabilità, la creazione di sistemi di raccolta delle acque meteoriche e il loro trattamento e riutilizzo per irrigazione. Tra le opere è anche prevista la sistemazione del parcheggio a servizio del terminal bus. Il risultato finale sarà la riqualificazione dell'area, oggi poco valorizzata e la sua destinazione finale con funzioni sociali e di connessione, ad alta valenza ecologica, che potranno portare beneficio a tutto l'abitato e a tutti i fruitori del trasporto pubblico locale e degli impianti sportivi presenti, come palazzetto e campi di calcio. Si aggiunge, spiega il Comune, anche la redazione del Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima, strumento di pianificazione dei sindaci, l'aggiornamento dei dati del Piano energetico e ambientale comunale, l'estensione del censimento degli alberi pubblici della città, da trattare con sistemi Gis (Geographic information system).

«Per San Marco spiega il sindaco Andrea Romizi - si tratta di un vero e proprio processo di transizione, che oltre a migliorare la sua viabilità e i suoi servizi, lo renderà un quartiere modello in ottica ambientale e di sostenibilità realizzando una piazza green che non farà che innalzare la qualità della vita dei cittadini. La città a cui aspiriamo è anche questo».

Gli altri progetti sono nati grazie ad un percorso di scambio di idee tra amministrazione e cittadinanza, da cui poi è scaturita una proposta progettuale di riqualificazione complessiva avanzata dall'Università e coordinata dal professor Mariano Sartore. Un piano per ricucire corpi importanti dell'area, che risultano slegati tra loro. Per le opere di difesa idraulica ci sono 200mila euro. Per la sicurezza stradale, il nuovo tracciato che permetterà di cancellare la curva della morte, 538mila euro. Per questo intervento sta per essere indetta la gara.

