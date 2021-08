Giovedì 19 Agosto 2021, 05:01

AMBIENTE

Sarà costituito a breve il gruppo di lavoro che avrà il compito di lavorare alla progettazione degli interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano, al fine di permettere la partecipazione del Comune di Perugia al programma sperimentale emanato dal ministero per la Transizione ecologica.

La giunta comunale ha approvato, nella seduta di ieri, la formazione del team che comprenderà tecnici dell'ente, in particolare i dirigenti e i tecnici delle aree Governo del Territorio, Ambiente ed Energia, Urbanistica e Valorizzazione del territorio, Mobilità e infrastrutture, coordinati dal Segretario Generale, insieme agli esperti del Dica, il Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale dell'Università degli Studi Perugia.

IL PIANO

Il gruppo lavorerà, in particolare, a una serie di interventi che riguarderanno l'area di San Marco, già interessata da un significativo progetto per la viabilità e la regimazione delle acque, andando a integrare quanto già previsto.

«Per l'amministrazione comunale il tema del contrasto ai cambiamenti climatici è particolarmente importante e lavoriamo perché ogni intervento urbanistico vada in questa direzione spiegano con una nota da palazzo dei Priori- La partecipazione al programma sperimentale del Ministero per la Transizione ecologica è necessaria perché i fondi previsti ci permetteranno di intervenire nell'area di San Marco dove è già previsto il progetto per la bretella. Gli obiettivi di massima sono quelli, da un lato, di ridurre la franosità della zona, intervenendo sia sulla regimazione e recupero delle acque, sia con specifiche opere di forestazione urbana, dall'altro, di prevenire il fenomeno dell'isola di calore tramite soluzioni naturali. Siamo grati all'Università e, in particolare, al Dica, -conclude la nota di palazzo dei Priori- per la concreta collaborazione, che si rinnova ancora una volta, a seguito della proficua esperienza del progetto Life Clivut».

L' isola di calore è il fenomeno che determina un microclima più caldo all'interno delle aree urbane cittadine, rispetto alle circostanti zone periferiche e rurali. In genere Il maggior accumulo di calore è determinato da una serie di concause, in interazione tra loro, tra le quali sono da annoverare la diffusa cementificazione, le superfici asfaltate che prevalgono nettamente rispetto alle aree verdi, le emissioni degli autoveicoli

Quelli di San Marco sono interventi particolarmente attesi da parte dei residenti, in particolare l'intervento che riguarda la sistemazione della frana che interesse anche l'aera verde che si trova sopra al centro commerciale.

