Una struttura simbolo del territorio rimessa a nuovo, due realtà associative che fanno rete per rilanciare la socialità, un quartiere che riprende a vivere. C'è aria di cambiamento a San Marco, dove è stata scelta la data simbolo per la città, il 20 giugno, per inaugurare i lavori di riqualificazione del centro socio culturale a Villa Van Marle. Un punto di partenza e non di arrivo, perché è adesso che il nuovo direttivo del centro, insieme all'associazione Amici di Sant'Orfeto, cominceranno a promuovere sempre più iniziative per ritrovare quel senso di socialità che negli ultimi anni si era spento. L'emergenza sanitaria ha reso tutto più complesso, ma con grande entusiasmo e tanto volontariato per i lavori, si apre un nuovo capitolo. L'hanno confermato durante una partecipata giornata di festa i vertici delle due realtà associative. «Il centro ha una storia, per noi è un onore poter ripartire, siamo molto orgogliosi», ha detto il presidente del centro socio culturale Maurizio Ercolanelli, alla guida del direttivo composto da Maurizio Zangarelli (vicepresidente), Lorenzo Pulci Alunni (segretario), Franco Giacché (segretario), dai consiglieri Gaetano Botticella, Andrea Diarena, Marcella Falleri, Pasquina Falomi, Enzo Fumanti, Mario Fumanti, Mariucci Valentina, Angelo Miccio, Danilo Zucca; dai probiviri Alessio Bellini, Luciano Peducci, Daniele Bernini e dai revisori Marta Avellini, Francesco Cianchetti ed Elisa Verducci. «Abbiamo cercato di intraprendere una strada insieme,

San Marco aveva bisogno di un qualcosa per ripartire», ha detto Zucca, presidente degli Amici di Sant'Orfeto che ha riportato i giovani alla storica saletta. «Si tornano ad unire generazioni e associazionismo, ritrovando così quel ruolo di aggregazione che era sparito», ha aggiunto Pulci durante la festa cominciata con una preghiera, con la presenza delle suore del vicino asilo e del parroco Don Giuseppe Cistellini, e proseguita con l'esibizione di una scuola di danza che proprio in quegli spazi svolge parte della sua attività con giovani della zona.

Domenica a San Marco, a testimoniare l'impegno per il territorio, garantito anche per ulteriori lavori necessari al centro, c'era anche il Comune. L'assessore ai Lavori pubblici Otello Numerini ed Edi Cicchi (Sociale), i consiglieri Nicola Volpi (Progetto Perugia) e Lorenzo Mattioni (Lega). «Questo posto due anni fa non era così, ci sentiamo di dirvi grazie ha detto Numerini è una sana collaborazione tra associazioni e amministrazioni e un qualcosa per riprendere a camminare insieme».

