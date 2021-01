© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOPERUGIA Quindici cinghiali (ma probabilmente anche qualcuno di più) che attraversano la strada. È successo domenica sera, verso le 21, lungo strada Perugia-San Marco. Una strada particolarmente trafficata nonostante sia successo quando erano ancora in vigore le restrizioni dettate dalla zona rossa. Un cittadino in transito con la sua auto si è fermato a distanza di sicurezza ed ha filmato il branco che, dalla vallata del quartiere Oliveto, si dirigeva verso via Don Luigi Sturzo, direzione Montegrillo. Nella zona sono numerose le segnalazioni di cinghiali fatte dai cittadini non solo via social, ma anche direttamente alle istituzioni. Il Messaggero si è occupato più volte del problema, raccogliendo testimonianze di residenti che in più occasioni si sono trovati gli animali selvatici nel giardino di casa o sotto il proprio palazzo.L'ultimo maxi avvistamento riaccende il dibattito sul fenomeno, in netta crescita soprattutto nei mesi del lockdown. Secondo tanti incidono anche gli abbandoni di rifiuti in strada, un elemento che attira anche e soprattutto i cinghiali. Difficile stabilire il perché, ma è certo che nella zona Rimbocchi, Oliveto e Montegrillo il fenomeno si continua prepotentemente a far sentire. Per quanto riguarda Montegrillo, avvistamenti nei mesi scorsi sono stati fatti a più riprese anche all'interno del parco principale del quartiere, quello che sovrasta la collina e che fa da collegamento con la zona di San Marco. Più vecchi, ma comunque utili per capire gli spostamenti degli animali, gli avvistamenti ai Rimbocchi, San Galigano e Pian di Massiano. Tutto fa pensare che i cinghiali si spostino dalla zona di Monte Malbe e dei Conservoni, ricche di zone boschive, uscendo spesso allo scoperto in città.E anche a Castiglione sale l'allerta per cinghiali, con cittadini e associazioni che segnalano al Comune la presenza di animali selvatici nelle ore serali in alcune zone del centro abitato, attraversando la strada statale e la zona dell'ex aeroporto. Il rischio di danni alle coltivazioni agricole, arbustive e arboree e quello di gravi incidenti stradali ha messo in guardia l'amministrazione che ha dato il via libera a cacciatori autorizzati per cercare di fermare il fenomeno «e per contrastare situazioni di pericolo dicono in Comune - per l'incolumità pubblica a causa dell'avvicinarsi degli stessi animali in strada e nell'area attrezzata per le attività riguardanti l'aeroporto, con un ulteriore rischio per la circolazione stradale, considerata la vicinanza della SS 71».© RIPRODUZIONE RISERVATA