Mercoledì 20 Ottobre 2021, 05:01

L'EVENTO

L'Auditorium San Francesco al Prato riapre questa sera dopo quasi due anni di chiusura dall'anteprima di Umbria Jazz del 2019. Quale evento migliore se non un festival di architettura e design per tornare a godere di questo luogo unico oggi rifinito di poltroncine e di un allestimento temporaneo degno dei migliori festival internazionali. Il Forum Green Table ha fatto le cose in grande e grazie ad Andrea Margaritelli e Carlo Timio, ideatori del contenitore culturale, da oggi a sabato, i più grandi architetti internazionali potranno ammirare il rinnovato Complesso Monumentale insieme al pubblico attraverso un'esperienza Phygital come l'ha definita Margaritelli, ovvero fisica e digitale allo stesso tempo.

Durante l'anteprima, è stata ricordata la storia del luogo, la ricchezza di un passato glorioso e il futuro, che parte da manifestazioni di alto spessore culturale come Green Table, ma anche dalla prossima inaugurazione, quella della Cappella Oddi, che tornerà a vivere grazie al mecenate Simone Ferlin, amministratore delegato dell'azienda Sterling di Solomeo che attraverso Art Bonus ha potuto finanziare tutto il restauro e recupero di una parte storica di quello che veniva considerato il Pantheon di Perugia. Le premesse sono di una ripartenza in grande stile che sia di buon auspicio per questo luogo così sfortunato e bello da togliere il fiato.

Si comincia alle 18 con il primo evento già sold out, dai saluti istituzionali al suggestivo spettacolo Botanica, realizzato dal collettivo Deproducers con lo scienziato Stefano Mancuso. Una performance originale e coinvolgente che unisce alle emozioni del suono e delle immagini, i contenuti e la voce di un grande uomo di scienza. Un calendario di appuntamenti artistico-culturali ispirati ai valori e ai temi promossi da Green Table arricchirà tutte le serate della manifestazione a partire dalle 21.30. Tra questi si annoverano il concerto di apertura Alba interpretato dal quartetto d'archi Umbria Ensemble su cui s'innesterà la performance live di Marco Nereo Rotelli le cui opere meraviglia si muovono nell'ambito della ricerca sulla luce e sulla dimensione poetica. Domani, ore 21.30, prenderà vita Planetario Architetture sonore in equilibrio concerto diretto dal maestro Walter Attanasi con Oles, l'orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento. Un'architettura musicale che poggia su pezzi di Josepf. Haydn, Pietro Mascagni, Caccini, Faurè, Part e si chiude con Ennio Morricone. Venerdì alle 21.30 sarà proiettato il docufilm Alberi Chi salverà l'uomo dal cambiamento climatico recente vincitore come miglior documentario della stella d'argento al Festival del cinema italiano di San Vito lo Capo. Sabato sempre alle 21.30 è la volta del concerto di Andrea Ceccomori al flauto con Maria Chiara Fiorucci all'arpa e l'Orchestra giovanile Suonosfera dall'evocativo titolo Il battito naturale.Tutti gli eventi sono gratuiti ed è possibile prenotarsi attraverso il sito Greentable.com.

Francesca Duranti