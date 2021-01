© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI APPUNTAMENTINell'impossibilità di donare il torcolo per la tradizionale degustazione in centro, i forni e le pasticcerie della città in occasione del patrono San Costanzo hanno organizzato una raccolta fondi, cui possono partecipare anche i clienti delle rispettive attività. Ideata insieme a Confcommercio, Confartigianato e Cna, la raccolta fondi Un torcolo per dire grazie ha già preso il via. La somma raccolta sarà donata all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Nei forni Co.Fo.Pa., Faffa, Forno Gabrielli Morena, Industria Dolciaria Piselli Junior, Nuova Pasticceria Ambrosiana, Panetteria Alunni Gianfranco e figli, Panetteria pasticceria Antica Perugia, Panetteria pasticceria Cerquiglini, Panetteria pasticceria Lucaroni, Pasticceria Etrusca, Fiorucci Forno San Sisto, Forno Deliziosi Pasticci, Forno Gmf l'Emisfero, Forno L'Arte del pane di Santino, Forno Gionangeli Adelio, è presente una cassetta per donare. Si potrà fare fino a domenica. Invece, per chi non potrà recarsi nei forni, la raccolta è aperta anche sulla piattaforma GoFundMe. L'assessore al commercio Clara Pastorelli, che ha fatto visita ai forni e alle pasticcerie, ha «ringraziato i commercianti per lo spirito collaborativo messo in campo da tutti in questo San Costanzo condizionato dalla pandemia».ALTRI APPUNTAMENTIIl Comune venerdì mattina offrirà alcuni torcoli alla Caritas e al personale sanitario dell'ospedale impegnato nelle strutture Covid. È una delle iniziative promosse per festeggiare la ricorrenza, che cambia per la situazione sanitaria. Non si terrà infatti la tradizionale processione della luminaria. Non tutto è però cancellato. Precede la festa il triduo di preparazione (da ieri a domani) nella basilica di San Costanzo, alle 17, dedicato al tema Nel deserto, segni di speranza. Poi giovedì, alle ore 18 nella basilica di San Costanzo, si terrà la celebrazione dei Primi Vespri presieduta dal cardinale Gualtiero Bassetti alla presenza del sindaco Andrea Romizi e di una delegazione di non più di trenta persone in rappresentanza delle istituzioni. Durante la celebrazione, davanti all'urna con le reliquie del santo, sarà rinnovata l'offerta dei doni-simbolo dell'antico legame della città al suo patrono. Venerdì si terranno tre celebrazioni eucaristiche nella basilica intitolata al patrono (ore 8, 10, 11.30), dove saranno ammessi ogni volta 30 fedeli (ogni volta la chiesa sarà chiusa e sanificata). Le celebrazioni culmineranno nella cattedrale di San Lorenzo, nel tardo pomeriggio (ore 18), con la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Bassetti alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni civili e religiose (in cattedrale possono accedere 300 fedeli).Riccardo Gasperini