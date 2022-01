Martedì 25 Gennaio 2022, 05:01

LA TRADIZIONE

Seppure con un programma rivisto a causa dell'emergenza sanitaria che non molla la presa, la città sabato festeggerà il suo patrono San Costanzo. Un momento di tradizione e solidarietà. Il Comune, con l'assessorato al Commercio, ha predisposto un programma ricco di eventi riservati a tutte le età. Dalla mattina del 29, a partire dalle 8 e poi fino alle 20, in Borgo XX giugno andrà in scena la consueta fiera di San Costanzo, con stand dedicati alla gastronomia, all'abbigliamento ed all'artigianato. Poi, alle 10.30 nella sala dei Notari, si terrà la cerimonia di consegna dei torcoli offerti dai forni della città alla Croce Rossa ed ai volontari della Protezione civile, ormai da mesi in prima linea nella lotta alla pandemia. Spazio anche allo sport. Alle 14.30 è previsto l'attesissimo appuntamento con la prima edizione della corsa di San Costanzo, gara riservata al settore giovanile della Fidal. L'evento, in corso Vannucci, è organizzato dal Comune insieme alle società Atletica Capanne ed Atletica Avis ed è riservato alle categorie pulcini, esordienti A, B e C e ragazzi. Il via della prima gara sarà alle 15.15, l'ultima alle 16. C'è ancora tempo per partecipare: le iscrizioni devono essere fatte tramite il servizio on-line della Fidal o inviando una mail all'indirizzo ariannamencaroni86@yahoo.it entro le 20 di giovedì.

Anche quest'anno, la tradizionale processione della luminaria, da palazzo dei Priori alla basilica di San Costanzo, non si terrà causa Covid-19. Prevista invece la celebrazione dei Primi Vespri in San Costanzo, venerdì 28 alle ore 18, cui sono ammessi non più di 30 fedeli (sarà però trasmessa in diretta sul canale YouTube del settimanale La Voce). Durante la liturgia si rinnoverà, da parte dei rappresentanti delle istituzioni civili, religiose e del mondo del lavoro, il gesto dell'offerta dei doni simbolo della testimonianza cristiana del santo patrono e della tradizione e storia della città. Il 29, oltre alle celebrazioni eucaristiche del mattino nella basilica intitolata a San Costanzo (ore 8, 10 e 11.30), si terrà di pomeriggio (ore 18), nella cattedrale di San Lorenzo, la solenne concelebrazione presieduta dal cardinale Gualtiero Bassetti insieme ai vescovi della Metropolia. Le celebrazioni del mattino saranno presiedute dal parroco di San Costanzo don Pietro Ortica, dai parroci dell'Unità pastorale e dal vescovo ausiliare monsigor Marco Salvi. La festa del Patrono sarà preceduta dal triduo di preparazione dedicato al tema Camminiamo insieme verso Cristo sulle orme di san Costanzo. Gli appuntamenti del triduo, nella basilica di San Costanzo, sono in calendario, alle ore 17, oggi, domani e giovedì, le cui meditazioni saranno tenute dal padre cappuccino Leone Francis Dbritto (Oasi di Sant'Antonio), dal padre domenicano Marco Baron (San Domenico) e da don Nicola Allevi (Santa Maria Assunta in Monteluce).

Riccardo Gasperini