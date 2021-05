4 Maggio 2021









Sono previsti per domani in forma privata i funerali di Samuele De Paoli, il 22enne di Bastia trovato morto in un fosso di Sant'Andrea delle Fratte: ieri il procuratore aggiunto Giuseppe Petrazzini, che coordina le indagini della squadra mobile diretta da Gianluca Boiano, ha dato il via libera alla riconsegna della salma alla famiglia. Per la morte di Samuele è indagata (l'ipotesi è omicidio preterintenzionale) Patricia, la transessuale, che si prostituisce proprio nella zona industriale, che nei prossimi giorni sarà sottoposta a visita medico legale, mentre venerdì saranno i telefoni a parlare: sono previsti infatti gli accertamenti irripetibili sui cellulari e le schede telefoniche di Samuele e di Patricia, ieri convocata in questura assieme al suo legale Francesco Gatti per la notifica. Il legale ha nominato come consulente l'ingegner Paolo Reale di Roma. Intanto è botta e risposta con il collega Valter Biscotti, legale della famiglia di Samuele, che sostiene come la trans abbia mentito sulla presenza del bastone che Samuele avrebbe utilizzato per picchiarla e perciò vada arrestata. «Prendo atto delle sue dichiarazioni - risponde Gatti - però ritengo che luoghi deputati per fare processi siano le aule di giustizia e che comunque si debbano rispettare le determinazioni della procura». Egle Priolo