14 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







IL DRAMMA

«Un ragazzo di 22 anni che non faceva del male a nessuno. Il meglio delle vita sua doveva arrivare, era ora. A partire dall'indipendenza economica...». E invece Samuele quel meglio non l'ha potuto nemmeno iniziare a vivere. Morto nella notte tra il 27 e 28 aprile, nudo, in un fosso a Sant'Andrea delle Fratte.

Mamma Sonia, a Bastia, continua a non darsi pace. Assistita dagli avvocati Valter Biscotti e Brenda Ercolani, non passa un minuto che non si chieda come il suo Samuele sia uscito di casa in un normale giorno infrasettimanale di fine aprile per non farci più ritorno. Vuole si arrivi il prima possibile a stabilire con esattezza le cause della sua morte, e non crede alla versione della trans Patricia che per la morte di Samuele è indagata con l'accusa di omicidio preterintenzionale.

«Quella sera l'ho chiamato alle 19.30 per sapere se tornava, mi ha detto di sì. L'ho richiamato alle 20.29 ma non mi ha risposto - racconta Sonia ai microfoni del Tgr Umbria -. Sono andata avanti mandando messaggi ma non rispondeva mai. Per me è successo tutto in pochi minuti. Samuele secondo me le ha dato un passaggio. Non perché non voglio credere che non andasse a trans, nella vita mai dire mai, ma è successo qualcosa di particolare in un attimo. Samuele è stato ammazzato in un attimo...perché la trans non dice la verità? Tu strangoli una persona, finché non hanno visto la fine non l'hanno lasciato, è una cosa atroce». Va ricordato come le risultanze fin qui emerse, compresa anche l'autopsia, sarebbero compatibili con il racconto della trans (assistita dall'avvocato Francesco Gatti) secondo cui ha preso per il collo il ragazzo per difendersi dalle botte.

«La cosa ancora più atroce è che questa persona sta in giro, libera, e io mio figlio non ce l'ho più. La giustizia a Samuele non gliela daranno gli anni che farà. Non gliela darà nessuno. Samuele non c'è più».