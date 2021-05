7 Maggio 2021

IL CASO

«I corpi parlano». Quello senza vita di Samuele De Paoli, morto nudo in un fosso nella zona industriale di Sant'Andrea delle Fratte. E quello ferito di Patricia, la trans le che per quella morte (avvenuta nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 aprile) è accusata di omicidio preterintenzionale dal procuratore aggiunto Giuseppe Petrazzini che coordina le indagini della squadra mobile.

I corpi parlano, dicono gli esperti. Quello di Patricia è stato sottoposto a visita medico legale ieri, per valutare quanto emerso nella serata di mercoledì 28 dopo che era stata visitata in questura dal dottor Sergio Scalise Pantuso una volta rintracciata e sottoposta a interrogatorio dagli investigatori diretti da Gianluca Boiano. Alla presenza dello stesso medico legale e del collega Mauro Bacci, periti nominati dalla procura, e dei periti di parte (le dottoresse Laura Panata e Anna Maria Verdelli per l'avvocato Francesco Gatti che tutela la trans e il dottor Antonio Galzerano nominato da Valter Biscotti, che assiste la famiglia di Samuele) l'esame avrebbe rilevato in maniera più netta rispetto all'immediatezza alcune ferite al collo di Patricia; ferite che andrebbero ulteriormente nella direzione di una lotta tra i due, dopo che Samuele l'aveva fatta salire in auto martedì sera. Patricia ha fin da subito sostenuto di essere stata costretta a lottare per difendersi dall'aggressione di Samuele e al momento le prime risultanze medico legali, autopsia compresa, sembrerebbero andare in questa direzione. Ma non ci sono ancora le certezze necessarie per dirimere un caso del genere. «Il quadro resta immutato - commenta l'avvocato Gatti dopo la visita legale -. Aspettiamo le relazioni dei periti per trarre le conclusioni». Di tutt'altro avviso il collega Valter Biscotti. «Samuele è stato ucciso da una pressione sul collo che gli ha lesionato il nervo vago, e ho contezza che una lesione del genere non si procuri con una attività lesiva istantanea ma occorre una presa prolungata. E in certi frangenti, anche 30 secondi possono essere parecchi. Tutto ciò mette in forte dubbio la versione della trans, oltre al fatto che il bastone con cui lei racconta Samuele l'abbia picchiata ancora non si trova. Un racconto anomalo e non convincente».

Oggi intanto in questura è previsto un altro passaggio importante: gli accertamenti irripetibili sui telefoni e le schede telefoniche di Patricia e Samuele. Gatti ha nominato come consulente l'ingegner Luigina Quarta mentre Biscotti l'ingegner Paolo Reale.

