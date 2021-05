14 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







IL DOLORE

GUBBIO La foto incorniciata con lui sorridente e lo skateboard che aveva sempre con sé vicini al feretro, ieri pomeriggio nella chiesa Madre del Salvatore a Madonna del Ponte dove il vescovo Luciano Paolucci Bedini ha presieduto il rito funebre con don Mirko Orsini, il parroco don Gaetano Pauletto, don Pietro Benozzi ora a Sant'Ubaldo già parroco della zona e don Armando Minelli della comunità di Casamorcia. Carico di dolore ed emozioni l'ultimo saluto a Samuel Cuffaro, il diciannovenne morto venerdì scorso per l'esplosione nell'edificio a Canne Greche dove l'azienda Green Genetics lavorava la canapa per la cannabis light e l'olio essenziale, con i palloncini bianchi e azzurri lasciati liberi nel cielo alla fine del rito.

«Questo è il giorno delle lacrime, questo è il giorno in cui dobbiamo avere il coraggio di piangere», ha detto il vescovo aprendo la celebrazione religiosa davanti ad almeno 250 persone. C'erano le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, i sindaci di Gubbio Filippo Mario Stirati con il Gonfalone listato a lutto, di Scheggia e Pascelupo Fabio Vergari, di Costacciaro Andrea Capponi, di Sigillo Giampiero Fugnanesi, e Lorenzo Polidori vicesindaco di Fossato di Vico. «Samuel è morto nel luogo in cui lavorava - ha detto Paolucci Bedini nell'omelia - ma non solo questo. Era molto di più, un ragazzo che sapeva dire parole profonde, altre le ha espresse con il teatro, la musica e l'amicizia». Il vescovo ha voluto lanciare un monito ai giovani: «Oggi non ha senso dividersi sul tema del lavoro, nessuno può essere pro o contro perché non può esserci vita senza il lavoro. Ma no al lavoro a tutti i costi, ai ragazzi dico di non accettare qualcosa che non rispetti la vostra dignità. Se questo accade urlate e bussate alle porte di noi adulti per farvi sentire».

Gli amici hanno voluto salutare Samuel: «Tutti parlano di te e tutti piangono perché quel sorriso così contagioso fa capire quanto tu sia stato puro. Per tutti noi sei diventato sinonimo di estate, gioventù e allegria. Ogni volta che andavi via sapevamo che ci saremo rivisti e anche questa volta sappiamo che ci rivedremo. Per sempre nei nostri cuori ci sarà il tuo nome, il profumo e il sorriso. Ciao Samuel, più che un amico sei stato un fratello». Oggi sono fissati i funerali della cinquantaduenne Elisabetta D'Innocenti, alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale Sant'Andrea di Sigillo, per poi prevederne la cremazione. Condizioni sempre critiche quelle di Alessio, il diciassettenne in coma farmacologico al centro grandi ustionati dall'ospedale di Cesena. Questa mattina potrebbe essere sottoposto a intervento chirurgico per l'amputazione della gamba destra visto l'incedere dell'infezione, mentre c'è una mobilitazione con raccolta fondi per la famiglia.

Massimo Boccucci