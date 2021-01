© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA STORIAImpegnativo intervento di una pattuglia della polizia stradale lungo il raccordo Perugia-Bettolle all'altezza di Magione dove un 24enne di nazionalità albanese è finito fuori strada con la propria auto. A rendere particolarmente complesso e pericoloso l'intervento, le condizioni sfavorevoli legate al buio e alla forte pioggia, ma soprattutto il punto dell'incidente, in un tratto in curva. I due agenti, una volta individuata la zona esatta dell'incidente, hanno dovuto mettere l'area in sicurezza chiudendo la corsia di marcia in quel tratto con il traffico tutto indirizzato sulla corsia di sorpasso grazie all'uso di particolari torce resistenti al vento e all'acqua. Posizionata anche la pattuglia a monte del tratto di curva, con i lampeggianti in funzione.FANGO E BUIOPoi i due poliziotti si sono potuti concentrare sull'automobile, seguendo le tracce di vegetazione sfalciata che conducevano ai piedi della ripa sottostante, fitta di rovi ed arbusti di ogni genere ed estremamente scivolosa a causa della fanghiglia.Le luci dei freni della macchina hanno dato un ulteriore chiaro segnale sul punto da raggiungere, ma c'è stato anche bisogno di guadare un profondo fosso di scolo per poter arrivare a prestare effettivamente soccorso. Il giovane guidatore è apparso privo di sensi, con il viso adagiato sul volante. Gli agenti, fino all'arrivo dell'ambulanza, l'hanno tenuto sveglio, rassicurandolo che tutto si sarebbe risolto in breve tempo. Non in pericolo, è stato poi trasportato all'ospedale per gli accertamenti del caso.SAN MARTINO IN CAMPOSempre al Santa Maria della Misericordia sono stati portati, ieri pomeriggio, un uomo del 1977 e una donna del 1988 a seguito di un frontale nella zona di San Martino in Campo, lungo via delle Fascine. Lì sono intervenuti i vigili del fuoco e personale del 118, uscito dall'ospedale in codice giallo verso le 16 e poi rientrato in codice verde. Dopo il frontale (nella foto) i due guidatori, entrambi residenti a Torgiano, hanno riportato traumi sternali da cintura di sicurezza.