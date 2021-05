6 Maggio 2021

LA STORIA

Agenti della squadra volante salvano un uomo che non rispondeva ad amici e familiari da due giorni. A dare l'allarme è stato il medico di famiglia. Gli agenti, coordinati dal commissario Monica Corneli, giunti sul posto dopo l'allarme arrivato alla centrale operativa tramite il 113 si sono attivati insieme ai vigili del fuoco e al 118 per portare il soccorso alla persona che era in difficoltà.

I vigili del fuoco hanno aperto la porta e il personale del 118 hanno soccorso l'uomo, 52 anni, trova in terra semincosciente. L'uomo aveva evidenti difficoltà respiratorie e non riusciva a comunicare con i soccorritori.

Immediatamente gli operatori del 118 prestavano i primissimi soccorsi stabilizzando l'uomo e trasportarlo al Santa Maria della Misericordia riuscendo così a salvargli la vita. Si è trattato di un soccorso quanto mai delicato viste le condizioni

dell'uomo he era rimasto per quasi due giorni in quelle condizioni fino a che il medico curante non ha deciso di chiamare la centrale operativa della questura che ha dato il via al piano di emergenza con i vigili del fuoco e l'ambulanza del 118.

Nella zona di Corciano, invece, agenti della volante hanno soccorso una donna di 76 anni che era caduta in giardino e non riusciva ad alzarsi. La donna, di origini olandesi, chiedeva disperatamente aiuto dal proprio giardino.

Dopo uno scivolone, non riusciva a rialzarsi anche a causa di problemi di deambulazione. Gli agenti riuscivano a entrare nell'area dove si trovava la donna aiutandola, con tutte le cautele del caso, a rialzarsi. Con pazienza la accompagnavano all'interno dell'abitazione rassicurandola e riuscendo a far scendere il livello di paura della donna la quale, riacquistata la padronanza di se, rifiutava l'intervento del 118.

