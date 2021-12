Venerdì 17 Dicembre 2021, 05:02

AMBIENTE

Tante azioni sono state già realizzate, altre saranno messe sul tavolo con un rinnovato impegno nell'ambito dell'iniziativa Comune amico delle api, che palazzo dei Priori vuole proseguire dopo la positiva esperienza iniziata nel 2017. Ieri un bilancio è stato fatto in commissione Urbanistica, con il via libera all'ordine del giorno di Idee Persone Perugia (presentato dai consiglieri Maddoli e Croce) che chiedono anche di prevedere nuove azioni specifiche per incrementare la messa a dimora di piante mellifere nel territorio comunale. Nel tracciare un bilancio su quanto già fatto, l'assessore all'Ambiente Numerini ha ricordato «l'acquisto recente di 67 alberi fruttiferi (Life Clivut), e 57 arbusti fruttiferi in dotazione alle associazioni» e ancora «la creazione di 3 aree fenologiche con 300 piante che assicurano il bottinamento». Di prossima realizzazione poi un'altra area fenologica a Sant'Orfeto. Sul fronte alberi «finora è avvenuta la messa a dimora di 1259 alberi a fronte di un abbattimento di 459 con un bilancio in attivo di 780. La messa a dimora di fiori stagionali in oltre 120 aree rotatorie e fioriere; la realizzazione a Ponte San Giovanni dell'oasi dei profumi ed odori nel parco urbano».

Semaforo verde anche per la richiesta messa sul piatto da Fdi con il consigliere Befani per il rinnovamento delle alberature lungo la sede stradale cittadina. Il nodo è quello dei pini che, lungo le strade, creano danni alla pavimentazione. Per questo è stato chiesto di provvedere ad una graduale sostituzione dei pini ad oggi presenti con specie arboree più adeguate, come il leccio. Numerini su questo ha ricordato che l'Amministrazione sta mettendo un impegno importante nel settore, piantumando giornalmente tanti alberi adeguati all'ambiente in cui sono collocati. Per i consiglieri Pd la proposta contenuta nell'ordine del giorno sarebbe dovuta passare per un contesto più ampio di pianificazione.