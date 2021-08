Mercoledì 25 Agosto 2021, 05:01

SALUTE

Una riorganizzazione dell'area di neuropsichiatria infantile all'ospedale Santa Maria della Misericordia, dove potranno essere trattate anche patologie legate a disturbi alimentari, e un piano sanitario in cui sia data maggiore attenzione alle patologie mentali, spesso sottovalutate dallo stesso sistema sanitario. È parte di un percorso, già avviato dal 2019, di cui si è parlato ieri in commissione Cultura a palazzo dei Priori dove è stato approvato l'ordine del giorno dei consiglieri Francesca Tizi e Maria Cristina Morbello (M5s) sul tema dei disturbi alimentari. In particolare è stato chiesto di aderire al progetto L'Italia s'illumina di lilla, per illuminare la facciata di palazzo dei Priori in occasione della Giornata nazionale dei disturbi alimentari (15-16 marzo) e interagire con la Regione per potenziare la rete di servizi e interventi per la cura dei disturbi, attivando anche interventi mirati a tutta la popolazione scolastica, in collaborazione con le scuole. Tizi e Morbello hanno anche chiesto di poter promuovere azioni informative per tutta la cittadinanza e attività formative rivolte agli operatori, medici e insegnanti, finalizzate a una precoce emersione del fenomeno. Appello anche per attivare uno sportello a disposizione di genitori e insegnanti per una più facile e adeguata lettura dei sintomi del disagio giovanile, allo scopo di permettere una tempestiva diagnosi dei disturbi dell'alimentazione.