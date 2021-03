25 Marzo 2021

SALUTE

Si è costituita una grande rete di associazioni che, pur mantenendo ciascuna la propria identità, coopereranno per garantire ascolto e supporto con l'obiettivo di «migliorare i diversi aspetti del percorso del paziente oncologico». C'è questo alla base di Insieme! Umbria contro il cancro, con tante realtà associative che tutelano e aiutano i malati oncologici e che da oggi fanno rete per mettersi ancora di più al servizio di chi ha bisogno. «Vogliamo dare ascolto e voce a questi malati, soggetti fragili, e arrestare una situazione di criticità che la sanità dell'Umbria non può e non deve accettare». Le associazioni si muovono nell'ambito della Rete Oncologica regionale e proprio dallo stato dell'arte, una situazione molto complessa aggravata dal perdurare della pandemia, cominciano a muoversi. La fotografia parla di varie criticità su cui serve lavorare, come miglioramento della strumentazione diagnostica, riattivazione del registro tumori, carenza di medici e personale sanitario e spazi specifici di accoglienza nelle strutture. Le associazioni, con punti fermi come accoglienza, ascolto, solidarietà e condivisione, analizzano così i problemi e puntano a mettere al centro di tutto il malato oncologico, fornendo supporto anche alle famiglie, e migliorare sotto ogni aspetto il servizio sanitario della regione in tutto il suo percorso oncologico, dalla diagnosi alle cure palliative.