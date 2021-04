8 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







SALUTE

Ponte San Giovanni alza la voce sulla situazione legata al punto vaccinale del quartiere. Lo fa chiedendo i tempi di apertura della struttura dedicata, quella del cva, di proprietà del Comune e gestita dalla Consulta dei Rioni. Il presidente Gianfranco Mincigrucci va diretto: «Crediamo sia legittimo chiedere all'assessore alla Sanità regionale spiegazioni in merito e le tempistiche dell'avvio del servizio». Una soluzione sembra essere vicina. Nel senso che data di apertura e organizzazione della modalità di somministrazione dei vaccini sono i punti che verranno discussi strettissimo giro di posta in un vertice istituzionale. L'apertura insomma pare essere vicina, anche se al momento non c'è una data certa. Gli aspetti da valutare sono molti, a partire dalla disponibilità dei vaccini anti Covid. Il punto vaccinale di Ponte San Giovanni si aggiungerebbe a quelli di Ponte d'Oddi, che ha 4 postazioni, Torgiano, Corciano e Solomeo. La Consulta dei Rioni ieri ha chiesto spiegazioni sui tempi perché dalla fine di gennaio, quando al direttivo «viene comunicato di sospendere tutte le attività delle associazioni in quanto la struttura è stata scelta come sede per le vaccinazioni» la campagna in quel punto non è partita. «Siamo al 7 di aprile ha detto ieri Mincigrucci -, a distanza di due mesi dal fermo del cva, e la struttura non è ancora in uso per le vaccinazioni né è finita di allestire».